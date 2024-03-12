ФНС начнет тестировать новые сервисы истребования документов

Налоговики принимают заявки от участников налогового мониторинга на вступление в рабочую группу по проекту интеграции АИС «Налог-3» с информационными системами компаний.

С 18 марта 2024 года стартует рабочая группа №12 по тестированию новых сервисов истребования. В тестировании могут участвовать только компании, которые уже успешно прошли тестирование базовых сценариев.

Заявки на участие принимают до 13 марта. Для этого нужно обратиться в налоговую по месту учета компании и представить заявку на участие в рабочей группе.

Пилотный проект ФНС России «Интеграция АИС «Налог-3» с информационными системами организаций – участников налогового мониторинга позволяет компаниям протестировать разработанные сервисы и в комфортном режиме подготовить свои информационные системы к интеграции с АИС «Налог-3», — сказано на сайте ФНС.

Рабочая группа №12 будет тестировать:

Сервис отправки требования о представлении документов (информации);

Сервис отправки протокола в ответ на требование о представлении документов (информации);

Сервис отправки уведомления о невозможности представления в установленные сроки документов (информации);

Сервис представления решения о продлении (об отказе в продлении) сроков представления документов (информации) в электронной форме;

Сервис отправки ответа на требование о представлении документов (информации);

Сервис информирования обработки ответа на требование.

Сейчас к промышленному контуру АИС «Налог-3» подключились 38 компаний, еще 50 налогоплательщиков завершили тестирование сервисов и готовы работать с ними.