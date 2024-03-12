Аттестованный аудитор объяснит, как бухгалтерам применять новый ФСБУ «НМА»

«Клерк» пригласил на конференцию аудитора Светлану Крапивенцеву, которая объяснит бухгалтерам, как учитывать нематериальные активы по новым правилам.

14 марта 2024 года состоится IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Событие пройдет в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

Мы пригласили аттестованного аудитора со стажем более 20 лет Крапивенцеву Светлану, которая расскажет про новый ФСБУ НМА: что теперь относится или не относится к нематериальным активам и как влияет на отчетность.

Спикер — руководитель практики МСФО КСК ГРУПП. Компания стала генеральным партнером конференции.

КСК ГРУПП предлагает профессиональные решения для развития бизнеса и лидирует на рынке услуг в области комплексного бизнес-консультирования. Аудиторско-консалтинговая группа включает 15 направлений под единым брендом «Консалтинг. Сервис. Капитал», в том числе аудит, налоги, право, автоматизация, управленческое и финансовое консультирование.

Компания занимает 4 место в номинации «Юридический консалтинг» рэнкинга агентства «Эксперт РА» за 2021 год и 11 место в списке крупнейших аудиторских групп и сетей по итогам 2021 года («Эксперт РА»). В международный рейтинг лучших юристов России Best Lawyers в 2020 году вошли трое экспертов из КСК ГРУПП в области налогового права и банкротства.

Приходите на конференцию вместе с коллегой! «Клерк» сделал специальный билет 2 по цене одного, чтобы вы могли выгодно участвовать.

Купить два билета

На конференции разберем важные темы

Прикладной анализ изменений законодательства.

Подача отчетность по новым требованиям.

Пошаговые инструкции по изменениям в бухучете и налогах.

Готовые алгоритмы по ФСБУ, налоговому и кадровому учету, работе с самозанятыми.

Топ претензий ФНС к налогам, схемам и зарплате.

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!