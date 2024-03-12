Нематериальные активы

Аттестованный аудитор объяснит, как бухгалтерам применять новый ФСБУ «НМА»

«Клерк» пригласил на конференцию аудитора Светлану Крапивенцеву, которая объяснит бухгалтерам, как учитывать нематериальные активы по новым правилам.
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14 марта 2024 года состоится IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Событие пройдет в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

Мы пригласили аттестованного аудитора со стажем более 20 лет Крапивенцеву Светлану, которая расскажет про новый ФСБУ НМА: что теперь относится или не относится к нематериальным активам и как влияет на отчетность.

Спикер — руководитель практики МСФО КСК ГРУПП. Компания стала генеральным партнером конференции.

КСК ГРУПП предлагает профессиональные решения для развития бизнеса и лидирует на рынке услуг в области комплексного бизнес-консультирования. Аудиторско-консалтинговая группа включает 15 направлений под единым брендом «Консалтинг. Сервис. Капитал», в том числе аудит, налоги, право, автоматизация, управленческое и финансовое консультирование.

Компания занимает 4 место в номинации «Юридический консалтинг» рэнкинга агентства «Эксперт РА» за 2021 год и 11 место в списке крупнейших аудиторских групп и сетей по итогам 2021 года («Эксперт РА»). В международный рейтинг лучших юристов России Best Lawyers в 2020 году вошли трое экспертов из КСК ГРУПП в области налогового права и банкротства.

Приходите на конференцию вместе с коллегой! «Клерк» сделал специальный билет 2 по цене одного, чтобы вы могли выгодно участвовать.

Купить два билета

На конференции разберем важные темы

  • Прикладной анализ изменений законодательства.

  • Подача отчетность по новым требованиям.

  • Пошаговые инструкции по изменениям в бухучете и налогах.

  • Готовые алгоритмы по ФСБУ, налоговому и кадровому учету, работе с самозанятыми.

  • Топ претензий ФНС к налогам, схемам и зарплате.

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!

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