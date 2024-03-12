Молодые предприниматели привлекли 50 млн рублей для своих стартапов

6 марта 2024 года площадке Всемирного фестиваля молодежи состоялся очный этап «Фабрики питчинга» — проекта университета «Синергия» при поддержке Росмолодежи.

Благодаря проекту, молодые стартаперы смогли привлечь 50 млн рублей для реализации своих идей.

Участники ВФМ-2024 из 70 стран мира подали больше 1000 заявок на получение финансовой поддержки. В том числе предприниматели из Сингапура, Намибии, Мексики, Уганды, Китая, Словении и многих других стран.

В рамках «Фабрики питчинга» были представлены проекты из разных сфер — досуг, сельское хозяйство, поддержка стартапов, приложения для учебы, социальные проекты, направленные на защиту женщин от нападений и формирование здоровых семейных отношений, сервисы для животных.

Мы запустили EdTech акселератор для быстрого бизнес-развития технологических стартапов в области образования, в рамках которого помогаем бизнесу запустить и масштабировать продукт. Мы видим огромный интерес к предпринимательству среди молодежи, поэтому регулярно проводим для молодых ребят обучающие программы, консультации по бизнес-планированию, оказываем им менторскую поддержку и помогаем им познакомиться с инвесторами, — сказал президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Больше всего инвесторов заинтересовал проект «Feed Pusher» по автоматизации кормления крупного рогатого скота, который повышает эффективность кормления, обеспечивает постоянную доступность корма для животных и способствует повышению продуктивности производства. Основатель проекта был также награжден онлайн-курсом МВА от школы бизнеса «Синергия».

На питчинг-сессию отобрали 10 лучших проектов из разных городов России, включая Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москву и Ростов-на-Дону.

В сессии приняли участие и иностранные предприниматели. В частности, на встречу с инвесторами смог попасть стартап из Гамбии (Африка), представивший образовательную платформу для студентов. Проекты отбирали с точки зрения их потенциала стать эффективным решением существующих трудностей в разных отраслях российской экономики — от сельского хозяйства до социальной сферы.

Для подготовки к выступлению начинающие предприниматели прошли специальный интенсив с бизнес-трекерами, в рамках которого им помогли подготовить презентацию для инвесторов, а также приобрести навыки ораторского искусства и публичного выступления.