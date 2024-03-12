Минфин завершит расчеты по сделкам с заблокированными акциями до 1 сентября

Инвесторы смогут получить деньги за замороженные активы. Власти будут выкупать иностранные ценные бумаги со счетов типа «С» .

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями определила порядок расчета совокупной начальной стоимости иностранных ценных бумаг, которые принадлежат одному резиденту. Также утвердили условия проведения торгов и операций с иностранными активами.

Расчеты по сделкам (операциям), осуществляемым в соответствии с утвержденными условиями, должны быть завершены в срок до 01 сентября 2024 года, — сказано на сайте Минфина.

Заявки на продажу заблокированных активов будут принимать с 25 марта по 8 мая 2024 года.

Процедура выкупа не распространяется на ценные бумаги СПБ Биржи, которые были заблокированы после санкций.

Полный список доступных к продаже финансовых инструментов опубликован в специализированном разделе сайта организатора торгов.

В ноябре 2023 года президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет обменивать замороженные активы. У российских инвесторов на деньги со счетов типа «С» будут выкупать иностранные ценные бумаги. Власти выкупят активы у одного резидента на сумму не более 100 000 рублей.