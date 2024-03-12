Крупнейшие производители кормов для домашних животных пообещали снизить цены

«Марс» и «Нестле» предоставят торговым сетям скидки до 30% на закупку кормов для питомцев, чтобы не допустить роста цен и злоупотребления доминирующим положением. Сейчас доля этих компаний на рынке составляет 73,1%.

Федеральная антимонопольная служба признала, что «Марс» и «Нестле» доминируют на рынке кормов для кошек и собак. Производители готовы взять на себя добровольные обязательства по снижению цен и предоставить торговым сетям скидки до 30% на корм для питомцев.

Лидерами по производству и реализации такой продукции являются группа компаний «Марс» и ООО «Нестле Россия». В 2023 году их доля на рынке составила 73,1% от общего объема реализации кормов для кошек и собак. Это дает основание для признания их коллективно доминирующими на российском рынке, — сказано на сайте ФАС.

Компания «Нестле Россия» приняла решение о снижении цен на корма бренда «Дарлинг», который самый доступный для потребителей.

Ведомство будет и дальше следить за ценами на рынке кормов для домашних животных. ФАС примет меры, если заметит необоснованное повышение стоимости.