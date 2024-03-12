Вебинары для бухгалтеров

Почему не надо считать налоги по УСН отдельно за I и II кварталы

Эксперт «Клерка» Надежда Камышева объяснила, как правильно вести книгу учета доходов и расходов и заполнять декларацию по УСН без ошибок.
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Зачастую ИП на УСН считают налоги отдельно за первый и второй кварталы. Это приводит к ошибкам. Лучше всего считать налоги за первое полугодие.

Примеры расчетов для организации с сотрудниками

На УСН «доходы минус расходы» нельзя учитывать траты на:

  • информационные услуги;

  • проведение СОУТ т. к. работодатели обязаны проводить оценку труда;

  • представительские расходы;

  • тестирование персонала на коронавирус;

  • штрафы, пени и иные санкции за нарушение условий договора.

При применении УСН «доходы минус расходы» есть понятие «минимальный налог» в виде 1%. Его рассчитывают только по итогам года, а не поквартально. Если за год у предпринимателя доходы равны расходам или вообще образовался убыток, он все равно должен заплатить минимальный налог — 1% от полученных доходов.

Минимальный налог нужно платить, когда налог, рассчитанный обычным способом меньше, чем налог, который составляет 1% от доходов.

Также можно учесть авансовые платежи. Если они будут больше, чем размер минимального налога, образуется переплата и в бюджет ничего не нужно платить.

Пример расчета минимального налога

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