Депутат хочет установить льготы для многодетных предпринимателей

С многодетных бизнесменов возможно не будут брать дополнительные налоги по повышенной ставке. Такой подход станет основной для развития семейного бизнеса и позволит предприятиям существовать дольше.

Представитель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин предложил давать многодетным предпринимателям из России налоговые послабления.

Он считает, что с многодетных бизнесменов не нужно удерживать дополнительныеналоги по повышенной ставке.

Это стало бы хорошим стимулом для развития настоящего ответственного бизнеса в стране, поскольку многодетные отцы как предприниматели действительно очень ответственные и осмотрительные, не делают импульсивных шагов, стараются просчитывать риски наперед, — сказал «RG.RU» Алексей Говырин.

Автор инициативы рассчитывает, что многодетное предпринимательство станет основой для развития семейного бизнеса в РФ. При таком подходе бизнес будет дольше существовать, а не «закрываться через 3 года».