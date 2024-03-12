Лицензирование

У производителей алкоголя отзовут лицензию, если их активы меньше 100 млн рублей

Компаниям могут отказать в выдаче лицензии, если их уставный капитал оплачен заемными средствами учредителей.
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Владимир Путин подписал закон, который ужесточает требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции.

Теперь компании могут получить лицензию на производство этилового спирта, если их уставный капитал больше 100 млн рублей. Раньше порог был 10 млн рублей.

Также установили запрет на оплату уставного капитала неденежными и заемными средствами учредителей.

Отдельно в законе прописаны требования к раскрытию структуры и состава акционеров, введут требования к их деловой репутации.

В выдаче лицензии могут отказать, если в составе бенефициаров либо акционеров с долей прямого либо косвенного участия более 10% капитала есть лица, которые:

  • не соответствуют требованиям к деловой репутации;

  • зарегистрированы в офшорных юрисдикциях;

  • были владельцами либо акционерами алкогольных компаний с лицензией, аннулированной менее 5 лет назад.

Производители алкоголя могут добровольно объединяться в саморегулируемую организацию (СРО) федерального уровня. Ее целью будет разработка отраслевых стандартов и контроль за соблюдением общих правил.

Закон не действует на производителей дистиллятов винной, виноградной, коньячной и винодельческой продукции. Деятельность таких компаний подчиняется отдельному закону о виноградарстве и виноделии.

За исключением некоторых положений закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

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