Альфа-Банк запустил первые вертикальные карты с прозрачным логотипом

«Четыре года назад мы запустили нашу самую популярную красную Альфа-Карту в лаконичном дизайне. Ее можно узнать мгновенно — благодаря цвету и отсутствию лишних элементов. Она стала ориентиром для многих банков и не только.

Сейчас мы все чаще носим карты вертикально — в чехле смартфона. Мы учли эту тенденцию и выпустили карту, которая больше, чем просто банковская карточка. В ней впервые сочетаются вертикальный формат и симметричные прозрачные элементы с большой буквой А в центре. Это производит wow-эффект», — поделился (спикер).