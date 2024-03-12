Альфа-Банк запустил первые вертикальные карты с прозрачным логотипом

«Четыре года назад мы запустили нашу самую популярную красную Альфа-Карту в лаконичном дизайне. Ее можно узнать мгновенно — благодаря цвету и отсутствию лишних элементов. Она стала ориентиром для многих банков и не только.
Сейчас мы все чаще носим карты вертикально — в чехле смартфона. Мы учли эту тенденцию и выпустили карту, которая больше, чем просто банковская карточка. В ней впервые сочетаются вертикальный формат и симметричные прозрачные элементы с большой буквой А в центре. Это производит wow-эффект», — поделился (спикер).
Первой банк обновил самую популярную — дебетовую Альфа-Карту. В планах — новый дизайн для других карт. В том числе флагмана — кредитной карты «Год без %».
Комментарии7
Зачем все это? Людям заняться больше нечего?
Думаю, это рекламный ход. Банк привлекает новых клиентов
Так маркетологи же ж.
Когда я ещё смотрел телевизор, мне запомнилась тётя Ася, которая приезжала то с красной крышечкой, то с белой - и каждый раз наступало оредной счастье с вау-эффектом.
* очередное
У каких же дебилов этот эффект проявляется?
Мне представлялось, что после похабной эпопеи с Моргенштерном Альфа такой эффект уже не вызовет.
А если у меня в кошельке и горизонтально, и вертикально? Выпускайте уже диагональный дизайн, чтоб наверняка))
На кого производит? Кому вообще до этого есть дело?
Кто-то вообще выбирает банк, потому что карточки красивые?)))