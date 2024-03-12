Товары без маркировки будут перерабатывать, а не уничтожать

Контрафактные товары без маркировки будут перерабатывать для государственных и муниципальных нужд. Это позволит сэкономить бюджетные деньги на уничтожение такой продукции и передать товары нуждающимся.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов опубликовал в своем телеграм-канале новый законопроект, который сегодня внесут в ГД.

В документе сказано, что немаркированные товары будут перерабатывать для государственных и муниципальных нужд, а не уничтожать.

Предлагаем законодательно запретить уничтожение немаркированной продукции надлежащего качества и наделить правительство полномочиями по утверждению порядка ее переработки и использования для государственных и муниципальных нужд, — написал Ярослав Нилов.

Сейчас товары без маркировки считаются контрафактом и подлежат уничтожению за счет государственного бюджета.

Если законопроект примут, немаркированные товары будут отправлять на экспертизу, чтобы проверить безопасность, а после их передадут нуждающимся или отправят на переработку.