❗ В НК пропишут право ИП уменьшать доходы на расходы при расчете взносов 1%. Но не для всех

При расчете взносов 1% с дохода свыше 300 тыс. сейчас ИП на ОСНО за базу принимают разницу между доходами и расходами (профессиональными вычетами). Скоро эта база будет больше.

Не все профессиональные вычеты, которые сейчас учитывают для расчета НДФЛ, можно будет учитывать для расчета взносов.

По проекту Минфина, который одобрен на правительственной комиссии, из состава профвычетов надо будет отнять страховые взносы.

То есть, для расчета взносов 1% нельзя будет уменьшать доход на другие взносы.

ИП на ОСНО будет считать базу для расчета 1% взносов вот так:

База для расчета взносов = доходы, уменьшенные на профессиональный налоговый вычет (за исключением страховых взносов на ОПС, ОМС, ООС).

В проекте Минфина такая поправка (невключение взносов в состав расходов для расчета других взносов) предусмотрена только для ИП на ОСНО. Для ИП на УСН «доходы минус расходы» такой поправки нет.

Более того, то, что в принципе можно учитывать расходы, Минфин также прописал только для ИП на ОСНО. Ранее такие ИП добились права на уменьшение через Конституционный суд.

А вот по ИП на УСН решения КС не было, поэтому ФНС долго сопротивлялась, но в итоге сдалась, и расчет взносов стали делать с учетом расходов.

Сейчас Минфин наконец-то вносить норму про расходы в НК, но только для ИП на ОСНО.