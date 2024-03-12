Платежный сервис Robokassa снова принимает иностранные карты

Robokassa принимает оплату картами MasterCard и Visa, которые были выпущены за пределами РФ.

Сервис Robokassa доступен российским предпринимателям: юридическим лицам, ИП и самозанятым.

Подходит большинству магазинов и сервисов. Это могут быть:

профессиональные услуги — бухгалтерские , юридические, аудиторские, финансовые и иные;

физические и цифровые товары;

курсы и тренинги;

транспортный и гостиничный бизнес.

По картам Mastercard: можно проводить оплаты на сумму от 10 до 5000 евро за операцию для категорий «образование», «туризм» и «цифровые товары». И 10-1000 евро для всех остальных категорий. Лимитов на месяц или год нет.

По картам Visa можно проводить оплаты на сумму от 1 до 5000 евро за операцию без годовых и месячных лимитов.

Robokassa за один день может подключить больше 10 способов приема платежей. Это карты РФ, иностранные карты, СБП, Pay-методы, электронные кошельки, рассрочка и кредит, оплата по частям.

Бесплатное кассовое решение от сервиса позволяет без затрат работать в строгом соответствии с 54-ФЗ и получить множество других полезных функций для продаж.

Прием иностранных карт станет доступным сразу после подключения к Robokassa.