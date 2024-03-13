На годовой налог по УСН не надо сдавать ЕНП-уведомление

Так, по УСН уведомления нужны только на авансы:
за 1 квартал – до 25.04 с кодом периода 34/01 (уплата до 28.04);
за полугодие – до 25.07 с кодом периода 34/02 (уплата до 28.07);
за 9 месяцев – до 25.10 с кодом периода 34/03 (уплата до 28.10).
Налог за 2023 год надо уплатить до 28.03.2024 (организации) и 02.05.2024 (ИП). При этом надо сдать декларацию до 25.03.2024 (организации) и 25.04.2024 (ИП).
Уведомление на годовой налог не нужно. Его начислят по уже сданной декларации.
Такой вопрос возник у подписчицы нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера», которая уплатила налог по УСН уже в январе.
Но даже если вы оплатили налог по УСН заранее, уведомление не нужно. При желании его можно было зарезервировать по заявлению о зачете. Но это необязательно. Эта сумма может находиться на сальдо ЕНС, пока не наступит срок уплаты.
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