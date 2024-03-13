На годовой налог по УСН не надо сдавать ЕНП-уведомление

Уведомления по ЕНП сдают только на те налоги, по которым предусмотрена авансовая система уплаты (сначала уплата, потом декларация). Если срок уплаты позже срока сдачи декларации, уведомление не нужно.

Так, по УСН уведомления нужны только на авансы:

за 1 квартал – до 25.04 с кодом периода 34/01 (уплата до 28.04);

за полугодие – до 25.07 с кодом периода 34/02 (уплата до 28.07);

за 9 месяцев – до 25.10 с кодом периода 34/03 (уплата до 28.10).

Налог за 2023 год надо уплатить до 28.03.2024 (организации) и 02.05.2024 (ИП). При этом надо сдать декларацию до 25.03.2024 (организации) и 25.04.2024 (ИП).

Уведомление на годовой налог не нужно. Его начислят по уже сданной декларации.

Такой вопрос возник у подписчицы нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера», которая уплатила налог по УСН уже в январе.

Но даже если вы оплатили налог по УСН заранее, уведомление не нужно. При желании его можно было зарезервировать по заявлению о зачете. Но это необязательно. Эта сумма может находиться на сальдо ЕНС, пока не наступит срок уплаты.