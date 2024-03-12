Какие страховые взносы выведут из ЕНП

Большинство налогов и взносов идут в составе ЕНП. Но некоторые – на отдельные КБК. Таких исключений будет больше.

Из состава ЕНП выведут страховые взносы на дополнительное соцобеспечение:

членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации;

отдельных категорий работников угольной промышленности.

Такая норма заложена в законопроект, подготовленный Минфином. Он будет рассмотрен на заседании Правительства.

То есть платить допвзносы за летчиков и шахтеров на отдельные КБК – это будет обязанность работодателя, а не право.

На этих сотрудников работодатели ежегодно должны сдавать форму СЗВ-ДСО. Там указывают данные о периоде работы и зарплате.