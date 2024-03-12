Какие страховые взносы выведут из ЕНП

Из состава ЕНП выведут страховые взносы на дополнительное соцобеспечение:
членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации;
отдельных категорий работников угольной промышленности.
Такая норма заложена в законопроект, подготовленный Минфином. Он будет рассмотрен на заседании Правительства.
То есть платить допвзносы за летчиков и шахтеров на отдельные КБК – это будет обязанность работодателя, а не право.
На этих сотрудников работодатели ежегодно должны сдавать форму СЗВ-ДСО. Там указывают данные о периоде работы и зарплате.
Комментарии6
Зае...ли
И не поспоришь! 😀
а со временем - все!
Внимание, знатоки, вопрос: нах...я? Минута!...
"Потому что гладиолус", а вернее премия за ИБД
О, горе... Это ж лишние платежки делать придется...
и КБК запоминать! )))))))