ЦБ больше не будет требовать разрешение на оплату долей, вкладов и паев в имуществе иностранцев

Центробанк с 1 апреля 2024 года позволит россиянам не получать разрешение на оплату своих долей в имуществе нерезидентов. Сумма таких операций не должна превышать лимит в 15 млн рублей.

С 1 апреля российским резидентам не нужно получать разрешение Центробанка на оплату долей, вкладов и паев в имуществе нерезидентов. Только если сумма таких операций в пользу одного юрлица не превысит 15 млн рублей.

При превышении лимита в 15 млн нужно получать разрешать Банка России независимо от валюты платежа.

При этом операция может быть как в российских рублях, так и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте по официальному курсу Банка России на дату платежа, — сказано на сайте ЦБ.

Такие же требования будут действовать на взносы нерезидентам по договорам простого товарищества.