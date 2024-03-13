ЦБ больше не будет требовать разрешение на оплату долей, вкладов и паев в имуществе иностранцев

С 1 апреля российским резидентам не нужно получать разрешение Центробанка на оплату долей, вкладов и паев в имуществе нерезидентов. Только если сумма таких операций в пользу одного юрлица не превысит 15 млн рублей.
При превышении лимита в 15 млн нужно получать разрешать Банка России независимо от валюты платежа.
При этом операция может быть как в российских рублях, так и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте по официальному курсу Банка России на дату платежа, — сказано на сайте ЦБ.
Такие же требования будут действовать на взносы нерезидентам по договорам простого товарищества.
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