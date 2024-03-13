ФНС: должников по налогам среди компаний стало в 2,5 раза меньше

Должники в 2023 году выплатили 1,7 трлн рублей по налоговым долгам.

В 2023 году число компаний с долгами по налогам сократилось в 2,5 раза. Налоговики в 2 раза реже обращались к принудительным мерам взыскания долгов. Число приостановок операций по счетам снизилось почти в 3 раза.

Всего за 2023 год ФНС получила с должников 1,7 трлн рублей. Из них почти 1,5 трлн учли в счет погашения краткосрочного долга. Об этом пишет Forbes со ссылкой на налоговую.

По мнению ФНС, число должников снизилось благодаря реформе по автоматизации уплаты налогов. Раньше бизнесу нужно было заполнять множество платежек, а с 1 января 2023 года все средства поступают на ЕНС. Из этого виртуального кошелька налоговая сама распределяет деньги для уплаты налогов.

Теперь налоговики работают не с отдельными долгами, а с сальдо ЕНС. Все взаимодействие по урегулированию задолженности перевели в электронный формат.

Чаще всего долги по налогам образуются после проверок компаний. В 2023 году число ВНП сократилось в 2 раза.

Выездные проверки назначаются точечно — инспекция еще до выхода на проверку знает болевые точки налогоплательщика и предполагаемый размер доначислений. Как правило, в случае выездной проверки компании сталкиваются с весьма существенными суммами доначислений, — сказал управляющий партнер компании Tax & Legal management Василий Ваюкин.

Сумма налоговых доначислений снизилась на 30% — с 443 до 309 млн рублей. ФНС убеждает бизнес добровольно доплатить в бюджет, тогда компания не попадет ни в список должников, ни в план налоговых проверок.