Почему появляются расхождения в ЕНП-уведомлениях

Эксперт по налогообложению Надежда Самкова на конференции «Клерка» рассказала, как бухгалтеры могут исправить ошибки в уведомлениях. Важно это делать своевременно!

ФНС проверяет уведомления об исчисленных налогах и взносах по контрольным соотношениям. С 1 октября 2023 года действует правило, по которому при нарушении контрольных соотношений документы не примут.

Об этом на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД.

Пока действуют рекомендованные контрольные соотношения из письма ФНС России от 31.01.2024 № ЕА-4-15/971@.

Контрольные соотношения включают:

проверку периода в уведомлении в зависимости от указанного КБК;

проверку заполнения ОКТМО и КБК;

Налоговые органы не вправе отказывать в приеме уведомлений до утверждения новых контрольных соотношений.

С какими трудностями могут столкнуться бухгалтеры при подаче уведомлений

Ситуация № 1 — В одном уведомлении отражено несколько налогов и взносов с ошибкой в каждом. В таком случае налоговики уведомление не примут полностью.

Ситуация № 2 — В одном уведомлении отражено несколько налогов и взносов, но ошибка допущено в одном или нескольких документах. ФНС не примет уведомление частично (в части налогов и взносов, по которым допущены ошибки).

Ситуация № 3 — Ошибка в уведомлении, в котором отражен один налог или страховой взнос. Тогда уведомление не примут полностью.

Как можно исправить ошибки в уведомлениях

Если в уведомлении не были указаны обязательные реквизиты, КБК, ОКТМО, КПП, период и сумма, то документ не пройдет контроль ФНС, а обязанность по уплате налога не будет исполнена из-за отсутствия начисления. В такой ситуации эксперт рекомендует подать новое уведомление с корректными реквизитами.

Если бухгалтер в уведомлении указал неверные реквизиты, то сформируется начисление с ошибками, а потом его погасят на счет средств из ЕНП. Для исправления ошибки нужно «обнулить» старое уведомление (повторить реквизиты неверного уведомления, но в сумме указать «0»). После чего подать новый документ с верными реквизитами.

Уточненное уведомление некоторые сдают на разницу, а не полную сумму. В таком случае сформируется начисление с неверными суммами и обязанность по уплате налога будет не исполнена. Чтобы это изменить, подайте новое уведомление на полную сумму.