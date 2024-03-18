Когда и куда сдавать бухгалтерскую отчетность и исключения для мобилизованных учредителей

На конференции «Клерка» эксперт Вера Сокуренко объяснила, в какие сроки компании нужно сдавать бухгалтерскую отчетность.

Во время IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» бухгалтеры узнали, в каком порядке нужно сдавать отчетность. Об этом рассказала кандидат экономических наук, доцент и аттестованный преподаватель ИПБР России Вера Сокуренко.

Бухгалтерскую отчетность сдают:

в ИФНС по месту регистрации;

учредителям, участникам фирмы и акционерам;

иным пользователям в соответствии с законодательством, учредительными документам и решениями органов управления.

По общему правилу бухотчетность нужно сдать в налоговую не позднее 3 месяцев после окончания отчетного периода. Исключение есть для организаций, в которых единственный учредитель мобилизован на военную службу.

В таком случае компания получит отсрочку по представлению отчетности до 25-го числа третьего месяца, следующего за окончанием периода мобилизации или увольнения с военной службы.

Учредители и другие заинтересованные лица должны получить отчет в даты, которые определены законодательством, учредительными документами и решениями органов управления компании.

Если отчетность организации поступает в ГИРБО, ее не нужно представлять в другие государственные органы.