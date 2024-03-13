Банк «Точка» регистрирует товарный знак в виде буквы «Т». Он такой второй

Банк «Точка» подал заявку в Роспатент на регистрацию торгового знака, следует из бюллетеня Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Заявка поступила в ведомство 6 марта 2024 года.

Товарный знак кредитной организации представлен в виде белой буквы «Т» на фиолетовом фоне.

Это второй «Т» Банк в России. Ранее «Тинькофф» зарегистрировал ту же букву на жёлтом.

Новый логотип банка "Тинькофф"

Оба банка говорят, что стремятся к лаконичности айдентики, и регистрация новых знаков никак не связана со знаковыми событиями вокруг компаний.

В случае «Тинькофф» это попадание под санкции крупнейших стран и признание основателя иноагентом. В случае «Точки» — продажа.