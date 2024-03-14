Нулевые компании избавят от ежеквартальных деклараций

Такую поправку внесут в НК. Законопроект Минфина одобрен на правительственной комиссии и направлен в кабмин.

Единую упрощенную декларацию нужно будет сдать один раз после того, как компания стала нулевкой.

Срок сдачи – до 20-го числа, следующего за месяцем, в котором последний раз было движение на счетах или в кассе и в котором по заявленным в этой декларации налогам последний раз были объекты налогообложения.

Норму вводят для оптимизации количества нулевой отчетности, сообщает Минфин.

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