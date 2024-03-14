Часть взносов 1% за 2023 год ИП на УСН может учесть в 2024 году: пример

При желании можно все 1-процентные взносы пустить на уменьшение налога за 2023 год.
Но если для этой цели использовали только часть взносов, то другую часть можно учесть в 2024 году.
Такое разрешение ранее дала ФНС в письме от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@.
Такое же разъяснение дает ФНС в своем Telegram-чате.
Пример
Доход ИП за 2023 год: 1 000 000.
Фиксированные взносы за 2023 год: 45 842.
Взносы 1% за 2022 год, уплаченные в 2023 году: 10 000.
Взносы 1% за 2023 год: 7000.
Налог до вычета взносов: 1 000 000 × 6% = 60 000.
Налог с учетом вычета: 60 000 – 45 842 – 10 000 – 4158 = 0
Взносы 1% за 2023 год, которые можно учесть в 2024 году: 7000 – 4158 = 2842.
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