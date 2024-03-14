Когда объект учета подпадает под ФСБУ 25/2018

Вот эти условия:
определенный срок аренды;
предмет аренды идентифицируется, и арендодатель по своему усмотрению не может заменить его;
арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды;
арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды.
Минфин в письме от 15.01.2024 № 07-01-09/2000 также сообщает, что надо ориентироваться на рекомендации аудиторам по проведению аудита бухотчетности за 2021 год и за 2022 год. Эти документы размещены на сайте Минфина.
В них приводится пример, когда есть право изменять то, как и для какой цели используется актив (это четвертое обязательное условие).
Это такие права арендатора:
право на изменение вида продукции, производимой предметом аренды;
право на изменение момента производства продукции, места производства продукции;
право на изменение решения о выпуске продукции и о количестве такой продукции.
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