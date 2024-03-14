Когда объект учета подпадает под ФСБУ 25/2018

Чтобы объект бухучета считался объектом аренды в рамках ФСБУ 25/2018, должны соблюдаться четыре условия, причем одновременно.

Вот эти условия:

определенный срок аренды;

предмет аренды идентифицируется, и арендодатель по своему усмотрению не может заменить его;

арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды;

арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды.

Минфин в письме от 15.01.2024 № 07-01-09/2000 также сообщает, что надо ориентироваться на рекомендации аудиторам по проведению аудита бухотчетности за 2021 год и за 2022 год. Эти документы размещены на сайте Минфина.

В них приводится пример, когда есть право изменять то, как и для какой цели используется актив (это четвертое обязательное условие).

Это такие права арендатора:

право на изменение вида продукции, производимой предметом аренды;

право на изменение момента производства продукции, места производства продукции;

право на изменение решения о выпуске продукции и о количестве такой продукции.