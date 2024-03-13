Власти могут разрешить ремонт иностранной техники без оригинальных запчастей

Иностранные компании, которые отказались от сервисного обслуживания автомобилей в РФ, подают иски к сервисам по ремонту техники без оригинальных запчастей. Этот подход хотят пересмотреть и защитить компании от исков правообладателей.

Ассоциация параллельного импорта предложила Госдуме легализовать ремонт импортного оборудования без оригинальных деталей. Сейчас речь идет об автомобилях, поскольку ремонт в РФ грозит отечественным компаниям исками со стороны иностранных производителей.

В законодательство могут добавить право компаний по ремонту устранять дефекты неоригинальными запчастями. Об этом пишут «Известия».

Сейчас импортную технику защищает интеллектуальное право, поэтому сервисы могут привлечь к ответственности за восстановление оборудования без оригинальных материалов.

Целый ряд практикообразующих прецедентных решений закрепили для нижестоящих судов позицию о том, что неавторизованный правообладателем ремонт оригинальных товаров приводит к созданию товара ненадлежащего качества, что равносильно, по мнению суда, по интеллектуальным правам, к производству подделки, — сказал директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов.

Также он добавил, что за 2 года санкционных ограничений импортная техника стала чаще выходить из строя, а права ее ремонтировать нет у российских компаний. Поэтому он предлагает профильным государственным органам срочно разрешить ремонт.

Проблема актуальна не только в сфере автомобильной промышленности, но и в строительстве, энергетике.