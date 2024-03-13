Власти могут разрешить ремонт иностранной техники без оригинальных запчастей

Ассоциация параллельного импорта предложила Госдуме легализовать ремонт импортного оборудования без оригинальных деталей. Сейчас речь идет об автомобилях, поскольку ремонт в РФ грозит отечественным компаниям исками со стороны иностранных производителей.
В законодательство могут добавить право компаний по ремонту устранять дефекты неоригинальными запчастями. Об этом пишут «Известия».
Сейчас импортную технику защищает интеллектуальное право, поэтому сервисы могут привлечь к ответственности за восстановление оборудования без оригинальных материалов.
Целый ряд практикообразующих прецедентных решений закрепили для нижестоящих судов позицию о том, что неавторизованный правообладателем ремонт оригинальных товаров приводит к созданию товара ненадлежащего качества, что равносильно, по мнению суда, по интеллектуальным правам, к производству подделки, — сказал директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов.
Также он добавил, что за 2 года санкционных ограничений импортная техника стала чаще выходить из строя, а права ее ремонтировать нет у российских компаний. Поэтому он предлагает профильным государственным органам срочно разрешить ремонт.
Проблема актуальна не только в сфере автомобильной промышленности, но и в строительстве, энергетике.
Комментарии1
какой-то странный бред.
если отказ производителя от сервисного обслуживания, то такой отказ автоматом снимает гарантии. аналоги уже никто ставить не запретит, т.к. никто не обратится по гарантии.
оригиналы - это те же аналоги, только в фирменной упаковке.
даже до 2022 года, возили железо как есть, а упаковку печатали уже в рф, чтобы избегать проблем с таможней.
про подать в суд изза установки аналога, а не оригинала, который официал отказался продать - это уже цирк😁
равно как и ремонт аналогами = производство подделки.