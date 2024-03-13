Готовят запрет на сдачу квартир, в т. ч. посуточно, без счётчиков

Это будут изменения в ст. 30 Жилищного кодекса. Причиной стало постановление Конституционного Суда от 23.03.2023 № 9-П.
Теперь для сдачи жилья необходима «… оснащенность помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». Иначе соседи вправе обратиться в суд.
Судя по всему, это касается счётчиков на электричество, воду, газ, отопление.
Новшество будет затрагивать сдающих жилье и физлиц, и компании.
Чтобы сдавать жилье, оно должно соответствовать определенным критериям. Например, иметь приборы учета. Если нет приборов учета, а арендаторы всем пользуются, бремя так или иначе ложится на других через ежемесячные начисления», — говорит член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
По словам первого замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, законопроект предусматривает обязанность собственника жилого помещения при заключении договора аренды соблюдать все права и законные интересы соседей, а также правила содержания общего имущества. Он подчеркнул, что за шум, беспорядки, повреждение общего имущества будут нести ответственность не только посуточные жильцы, но и сам собственник такого помещения.
Комментарии3
Сам "закон" не о запрете, а о том что "все идите в суд"
а в суде есть счётчики? Иначе, посетители будут неучтённо пользоваться и
Так что если в здании суда нет счётчиков, то посторонним ходить туда нельзя!
и?
в первую очередь, соседи должны как-то узнать об отсутствии ипу, а для этого нужно попасть в помещение, оформить Акт, с представителем УК и ... Совета дома. И вот на 2м представителе они и "побреются".
ипу на электричество - зона ответственности ресурсо-снабжающей организации, а не собственника. Даже если его не будет, или он сломан - меня near bird.
вода - если нет ипу, то считается по нормативам. И заставить никто не может, даже депутат Кошелев 😁.
газ - устанавливать ипу в мкд обязанности нет.
отопление - в старом фонде установить ипу нет технической возможности, считается по общедомовому.
Депутат тему не знает😁, а Клерк ... переписывает "с забора"🤷♂️😢