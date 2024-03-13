Готовят запрет на сдачу квартир, в т. ч. посуточно, без счётчиков

Госдума приняла в 3-м чтении правительственный законопроект о соблюдения прав соседей при предоставлении жилых помещений для размещения граждан в наем (аренду).

Это будут изменения в ст. 30 Жилищного кодекса. Причиной стало постановление Конституционного Суда от 23.03.2023 № 9-П.

Теперь для сдачи жилья необходима «… оснащенность помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». Иначе соседи вправе обратиться в суд.

Судя по всему, это касается счётчиков на электричество, воду, газ, отопление.

Новшество будет затрагивать сдающих жилье и физлиц, и компании.

Чтобы сдавать жилье, оно должно соответствовать определенным критериям. Например, иметь приборы учета. Если нет приборов учета, а арендаторы всем пользуются, бремя так или иначе ложится на других через ежемесячные начисления», — говорит член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам первого замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, законопроект предусматривает обязанность собственника жилого помещения при заключении договора аренды соблюдать все права и законные интересы соседей, а также правила содержания общего имущества. Он подчеркнул, что за шум, беспорядки, повреждение общего имущества будут нести ответственность не только посуточные жильцы, но и сам собственник такого помещения.