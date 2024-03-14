Экспортеров с выручкой в рублях освободят от обязательной продажи валюты

Компании, которые получают по внешнеэкономическим контрактам больше 50% выручки в рублях, освободят от продажи валюты в России.

В постановление правительства внесли поправки, по которым экспортеры могут получить индивидуальные разрешения не продавать валютную выручку.

Изменения затронут компании, которые заключали внешнеэкономические контракты в рублях, и предприятия с валютными долгами. Разрешения будет выдавать правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.

Согласно поправкам кабмина, претендовать на разрешение не продавать валюту смогут экспортеры и их «дочки», в том числе зарубежные, если они получают более 50% выручки по контрактам в рублях. Правило будет работать даже когда цены в договорах указаны в валюте.

Несмотря на послабления, экспортерам по-прежнему придется зачислять все доходы на счета в местных банках.

Если у предприятия есть кредиты в валюте, то власти разрешат вычитать сумму этих долгов из объема продаваемой в России валютной выручки.