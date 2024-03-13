Кредитные карты

Игроманам запретят делать ставки с помощью кредитных карт

Чтобы игроманы не влезали в долги, власти хотят запретить букмекерам и организаторам азартных игр принимать к оплате средства с кредитных карт.
68 46

В Госдуму внесут законопроект о запрете делать ставки на игры с помощью средств, привлеченных с кредитных карт.

Организаторы азартных игр и букмекерские конторы больше не смогут принимать ставки с помощью кредитных карт. Об этом пишет ТАСС.

Не допускается прием ставок организатором азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах при осуществлении деятельности посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи путем перевода денежных средств, предназначенных для совершения их держателями операций за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией, — сказано в пояснительной записке.

Авторы инициативы считают, что игроманы, которые привлекают заемные средства для участия в азартных играх, могут попасть в тяжелое материальное положение. Это негативно отражается не только на лудоманах, но и на добросовестных участниках финансовой системы, поскольку вырастает процент безнадежных задолженностей и неплатежеспособных клиентов.

За 2 последних года в сети нашли 12 млн сайтов, которые нарушают законодательство об азартных играх в интернете. Из них заблокировали 40 тыс. ресурсов.

Комментарии

8
  • Andrey Pavlovskiy

    какой же бред в Трибуне🤦‍♂️

    Чтобы игроманы не влезали в долги, власти хотят запретить букмекерам и организаторам азартных игр принимать к оплате средства с кредитных карт.

    Хорошо, переведу с кредитки на дебетовую, а с неё заплачу😁

  • Виктория В
    Главный бухгалтер

    Кто знает, как можно определить с какой карты дебетовой или кредитной переведены деньги? Я просто не в курсе, как это вообще выглядит, что именно собираются запретить?

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Кто знает, как можно определить с какой карты дебетовой или кредитной переведены деньги?

      как минимум наверняка по номеру счёта

      как это вообще выглядит, что именно собираются запретить?

      чисто по смыслу СТАТЬИ - хотят запретить играть в долг.

      а что там на самом деле - нужно как минимум хотя бы по диагонали прочесть законопроект.

      • Виктория В
        Главный бухгалтер

        как минимум наверняка по номеру счёта

        Кассовый аппарат разве такое умеет читать, просто внешне карты не отличаются, хотя может я не знаю?

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          просто внешне карты не отличаются,

          ну причём тут внешность? внешне - это просто карта.

          Кассовый аппарат разве такое умеет читать,

          я фиг знаю что там умеет кассовый аппарат. Я просто знаю о том, что карта привязана к номеру счёта. Номер счёта - это не просто сплошной набор цифр, а он устроен по системному принципу и первые 5 циферок - это номер бухгалтерского счёта которым определяется категория кому открыт счёт и прочие детали, характеризующие этот счёт.

          Ну а далее, при оплате ТРиУ, денежки поступают на счёт организатора с этого счёта. Сегодня деньги принимаются откель угодно, лишь бы поступили. Ничто не мешает поставить какой-нить "фильтр" с каких счетов деньги НЕ принимать.

          • Arhimed0
            Главный бухгалтер

            номер карты тоже.... В некоторых программах или системах пока окошечко чистое, ничего и нет. Начинаешь намер карты набирать, после нескольких введённых циферок уже рядышком загорается символ например "МИР от Сбера", да ещё и с каким нить дополнением, типа "классическая" или ещё какие-то дополнительные слова....

Правовой эксперт
Должная осмотрительность

На какой стадии лучше заявлять расчет действительных налоговых обязательств (налоговую реконструкцию)

В случаях, когда доказано получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды в результате применения налоговых схем или из-за отсутствия коммерческой (должной) осмотрительности при выборе контрагентов, налоговые органы доначисляют налоги. Такие доначисления можно значительно уменьшить, применив право на налоговую реконструкцию.

На какой стадии лучше заявлять расчет действительных налоговых обязательств (налоговую реконструкцию)
11

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Реклама

ЦБ и Генпрокуратура хотят запретить рекламу компаний, которые обещают избавить клиентов от долгов

«Раздолжнителям» запретят рекламировать свои услуги в интернете. Недобросовестные консультанты не предупреждают клиентов о последствиях личного банкротства и вводят потребителей в заблуждение несбыточными обещаниями.

18
Обзоры для бухгалтера

🌷 Как в 2024 году учитывать фиксированные взносы и считать налог по УСН, работая с маркетплейсами: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

39

Календарь вебинаров

25
Лучшие спикеры, новый каждый день
Банкротство

Порог минимального долга для банкротства юрлиц увеличат

Госдума приняла в первом чтении законопроект Верховного Суда об увеличении суммы минимального долга, с которой можно инициировать процедуру банкротства, для большинства юридических лиц с 300 000 до 2 млн рублей.

70
Оксана Донцова
Защита персональных данных

Мертвые души Роскомнадзора. Кто и как сможет пользоваться персональными данными

Согласно новым требованиям Роскомнадзора и в частности Закона №152-ФЗ «О персональных данных» функции по обработке персональных данных теперь неотъемлемая обязанность каждого юридического лица. В 2023 году введен в действие ряд документов, необходимых для исполнения всеми вышеназванными лицами.

Мертвые души Роскомнадзора. Кто и как сможет пользоваться персональными данными
38
happy@
Обзоры новостей

СМИ узнали параметры возможного повышения НДФЛ. Что пишут

В правительстве обсуждается повышение налогового бремени для граждан с доходами от 1 млн и от 5 млн рублей. Кроме того, власти могут повысить налог на прибыль компаний с 20% до 25%.

54

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Переход на ЭДО

Госучреждения уже на внутреннем ЭДО, бизнесу тоже готовиться?

Большинство государственных учреждений уже применяют электронный документооборот, а вот бизнес не торопится отказываться от бумажных документов. По крайней мере внутри компании. Почему этот подход — ошибка?

83
АКГ «Созидание и Развитие»
ЕНП (единый налоговый платеж)

Как работать с ЕНС и ЕНП в 2024 году

В этом году многие правила работы с ЕНС и ЕНП остались прежними — как в 2023 году. Но есть изменения, которые обязательно нужно учесть, когда уплачиваете налоги. Расскажем о пяти самых важных поправках, которые коснутся всех налогоплательщиков.

Как работать с ЕНС и ЕНП в 2024 году
52
Кредитные карты

Игроманам запретят делать ставки с помощью кредитных карт

Чтобы игроманы не влезали в долги, власти хотят запретить букмекерам и организаторам азартных игр принимать к оплате средства с кредитных карт.

8
68
Наталия Лукина
Маркетплейсы

🔎Советы для бухгалтеров, которые ведут учет торговли через маркетплейсы. Забирайте в закладки

Из вопросов наших пользователей в ТГ-канале Красный уголок бухгалтера мы выяснили, на чем больше всего спотыкаются бухгалтеры маркетплейсов. В этой статье расскажем, что нужно учитывать, если компания или ИП, которые вы ведете торгует на маркетплейсах. Воспользуйтесь нашими рекомендациями, чтобы избежать штрафов.

🔎Советы для бухгалтеров, которые ведут учет торговли через маркетплейсы. Забирайте в закладки
1
50
ITCOM
ЭДО

Почему так важно проверять МЧД

Рынок уже привыкает к машиночитаемым доверенностям, или МЧД — как их принято называть сокращенно. МЧД по своей сути схожи с бумажными доверенностями — кроме того, что их должны автоматически считывать различные системы. Электронная доверенность, как и бумажные аналоги, тоже требует проверки. 

Почему так важно проверять МЧД
39
Бухгалтеры

🎉Вы этого ждали! Уже завтра бухгалтеры встретятся с экспертами на конференции «Клерка»

На конференции эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как работать с новыми изменениями в законодательстве. Заведите новые знакомства и проведите с нами целый день!

28

Разборы законов

1 202
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Иван Мараховка
Тайм-менеджмент

5 когнитивных искажений, из-за которых мы плохо управляем своим временем и вниманием

Об эффективном тайм-менеджменте просто и полезно. Помнишь фразы «Я твой отец, Люк» и «Я устал, я ухожу»? На самом деле их… не было! Можешь пересмотреть и убедиться. Эту и другие выдумки нашего мозга называют когнитивными искажениями, или ошибками мышления.

5 когнитивных искажений, из-за которых мы плохо управляем своим временем и вниманием
2
90
Жилищное законодательство

Готовят запрет на сдачу квартир, в т. ч. посуточно, без счётчиков

Госдума приняла в 3-м чтении правительственный законопроект о соблюдения прав соседей при предоставлении жилых помещений для размещения граждан в наем (аренду).

6
301
Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года
2
2,7 тыс.
Самозанятые

Что ждет самозанятых и бизнес, который с ними работает, в связи с новыми межведомственными комиссиями. Мнения экспертов

Поговорили с экспертами о том, стоит ли бизнесу опасаться ужесточения правил работы с самозанятыми, каковы перспективы режима НПД и как избежать лишних рисков. 

Иллюстрация: freepik/freepik
116
Бесплатно с УСН

Доходы на УСН при работе с маркетплейсами. Мини-курс

В мини-курсе разберем, как определять и учитывать доходы на УСН при работе с маркетплейсами.

Доходы на УСН при работе с маркетплейсами. Мини-курс
367
Экспорт

Экспортеров с выручкой в рублях освободят от обязательной продажи валюты

Компании, которые получают по внешнеэкономическим контрактам больше 50% выручки в рублях, освободят от продажи валюты в России.

37

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Карьера бухгалтера

Как бухгалтеру на фрилансе выстроить личные границы

Бухгалтеры, переходящие на фриланс, строят планы на будущее и часто стремятся объять необъятное. Но желание всегда быть на высоте скоро может смениться безуспешными попытками отличить день от ночи, а будни от выходных. Чтобы не просто выжить на фрилансе, но и не растерять продуктивность, нужно защищать личные границы и никому не позволять их переступать. 

Как бухгалтеру на фрилансе выстроить личные границы
66

Интересные материалы

Бесплатно с Госзакупки

Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам

Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения.

Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам
478