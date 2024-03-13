Игроманам запретят делать ставки с помощью кредитных карт

Чтобы игроманы не влезали в долги, власти хотят запретить букмекерам и организаторам азартных игр принимать к оплате средства с кредитных карт.

В Госдуму внесут законопроект о запрете делать ставки на игры с помощью средств, привлеченных с кредитных карт.

Организаторы азартных игр и букмекерские конторы больше не смогут принимать ставки с помощью кредитных карт. Об этом пишет ТАСС.

Не допускается прием ставок организатором азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах при осуществлении деятельности посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи путем перевода денежных средств, предназначенных для совершения их держателями операций за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией, — сказано в пояснительной записке.

Авторы инициативы считают, что игроманы, которые привлекают заемные средства для участия в азартных играх, могут попасть в тяжелое материальное положение. Это негативно отражается не только на лудоманах, но и на добросовестных участниках финансовой системы, поскольку вырастает процент безнадежных задолженностей и неплатежеспособных клиентов.

За 2 последних года в сети нашли 12 млн сайтов, которые нарушают законодательство об азартных играх в интернете. Из них заблокировали 40 тыс. ресурсов.