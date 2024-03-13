Игроманам запретят делать ставки с помощью кредитных карт

В Госдуму внесут законопроект о запрете делать ставки на игры с помощью средств, привлеченных с кредитных карт.
Организаторы азартных игр и букмекерские конторы больше не смогут принимать ставки с помощью кредитных карт. Об этом пишет ТАСС.
Не допускается прием ставок организатором азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах при осуществлении деятельности посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи путем перевода денежных средств, предназначенных для совершения их держателями операций за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией, — сказано в пояснительной записке.
Авторы инициативы считают, что игроманы, которые привлекают заемные средства для участия в азартных играх, могут попасть в тяжелое материальное положение. Это негативно отражается не только на лудоманах, но и на добросовестных участниках финансовой системы, поскольку вырастает процент безнадежных задолженностей и неплатежеспособных клиентов.
За 2 последних года в сети нашли 12 млн сайтов, которые нарушают законодательство об азартных играх в интернете. Из них заблокировали 40 тыс. ресурсов.
Комментарии8
какой же бред в Трибуне🤦♂️
Хорошо, переведу с кредитки на дебетовую, а с неё заплачу😁
12 миллионов нарушают, но заблокируем только 40 тысяч
КПД зашкаливает 😀
Кто знает, как можно определить с какой карты дебетовой или кредитной переведены деньги? Я просто не в курсе, как это вообще выглядит, что именно собираются запретить?
как минимум наверняка по номеру счёта
чисто по смыслу СТАТЬИ - хотят запретить играть в долг.
а что там на самом деле - нужно как минимум хотя бы по диагонали прочесть законопроект.
Кассовый аппарат разве такое умеет читать, просто внешне карты не отличаются, хотя может я не знаю?
ну причём тут внешность? внешне - это просто карта.
я фиг знаю что там умеет кассовый аппарат. Я просто знаю о том, что карта привязана к номеру счёта. Номер счёта - это не просто сплошной набор цифр, а он устроен по системному принципу и первые 5 циферок - это номер бухгалтерского счёта которым определяется категория кому открыт счёт и прочие детали, характеризующие этот счёт.
Ну а далее, при оплате ТРиУ, денежки поступают на счёт организатора с этого счёта. Сегодня деньги принимаются откель угодно, лишь бы поступили. Ничто не мешает поставить какой-нить "фильтр" с каких счетов деньги НЕ принимать.
номер карты тоже.... В некоторых программах или системах пока окошечко чистое, ничего и нет. Начинаешь намер карты набирать, после нескольких введённых циферок уже рядышком загорается символ например "МИР от Сбера", да ещё и с каким нить дополнением, типа "классическая" или ещё какие-то дополнительные слова....
Понятно )