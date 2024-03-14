⚡️Итоги дня: Яндекс создаст сервис для знакомств, показали новый кроссовер Xcite, а в Москве поймали фейкового следователя

Собрали интересные новости за 13 марта в кратком дайджесте:
«Яндекс» разрабатывает свою социальную сеть для знакомств «Яндекс мэтч». Сервис будет подбирать пользователю партнера на основе совпадения интересов.
В РФ прошла премьера кроссовера Xcite X-Cross 7. Xcite — новый российский автобренд с производственными мощностями на ООО «Автозавод Санкт-Петербург» (экс-завод Nissan). Продажи автомобиля начнутся в апреле.
Почти 20% россиян остались без отпуска в 2023 году. По сравнению с 2022 годом доля оставшихся без отпуска россиян выросла на 6 процентных пунктов. В 2022 году каждый восьмой сотрудник не был в отпуске.
В WhatsApp появится возможность закрепления больше трех бесед. Изменение будет полезно для пользователей, которые активно общаются с большим количеством контактов или участвуют в нескольких групповых чатах.
В Москве задержали «липового» следователя СК. Инспекторы остановили машину с символикой Следственного комитета для проверки информации об использовании поддельных регистрационных знаков. Водитель предъявил полицейским ненастоящее служебное удостоверение.
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