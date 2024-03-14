⚡️Итоги дня: Яндекс создаст сервис для знакомств, показали новый кроссовер Xcite, а в Москве поймали фейкового следователя

Как перестать отвечать на вечерние звонки и сообщения по ночам: бухгалтеры устанавливают личные границы. «Ночной бухгалтер» №1641

Не секрет, что часто руководители или клиенты нарушают покой бухгалтера в нерабочее время — просят сделать платеж, выставить счет, срочно-вчера посчитать что-то (ведь у тебя программа и она все делает сама одним нажатием кнопки). Как установить границы и не позволять работе преследовать вас в неурочное время?