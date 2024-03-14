Песков: богатые должны платить больше налогов, а бедные — меньше

Президент хочет снизить налоговую нагрузку с семей, которые получают небольшой доход. Для этого придется брать больше денег с обеспеченных россиян.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, в чем смысл идеи Владимира Путина о переходе на дифференцированную систему налогообложения. Глава государства считает справедливым, чтобы богатые платили больше налогов.

Говоря о справедливости, конечно, [Путин] говорил о том, что те, кто зарабатывает меньше — должны и платить меньше, а те, у кого есть возможность — платить больше, они больше доходов получают. Вот в этом основной принцип справедливости, — сказал журналистам Дмитрий Песков.

В послании Федеральному собранию президент предложил ведомствам придумать «справедливое распределение налогового бремени». В первую очередь предлагается снизить нагрузку на семьи, которые получают меньше доходов.