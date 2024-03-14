🌷 Как в 2024 году учитывать фиксированные взносы и считать налог по УСН, работая с маркетплейсами: разъяснения экспертов

Чтобы уменьшить аванс по УСН, взносы вообще можно не платить. Причем можно уменьшить аванс за 1 квартал на всю сумму годовых взносов, а не только на 1/4. Уведомление по ЕНП на фиксированные взносы не нужно, заявление – по желанию.
С 2024 года большинство организаций в обязательном порядке применяет ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Но компания вправе установить для объекта лимит стоимости.
Даже если объект соответствует всем критериям для отнесения к НМА, но его стоимость менее лимита, актив можно не формировать.
Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме в виде таблицы в разрезе налогов: по НДФЛ, взносам, НДС, налогу на прибыль и т. д.
Продавец-упрощенец должен включать в УСН-базу всю сумму выручки, поступившую от конечного покупателя, а не только ту сумму, которую ему в итоге перевел маркетплейс. По договору площадка может удержать из нее свою комиссию.
Обязанность уплачивать алименты подтверждает определенный документ – например, нотариально заверенное соглашение или решение суда. Если документа нет, то выплаты на содержание родственников алиментами не считаются.
Смена адреса не всегда приводит к переходу в другую инспекцию. Если новый и старый адреса находятся на территории, которая подконтрольна одной ИФНС, компания останется на учете в прежней инспекции.
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