🌷 Как в 2024 году учитывать фиксированные взносы и считать налог по УСН, работая с маркетплейсами: разъяснения экспертов

Как бухгалтеру на фрилансе выстроить личные границы

Бухгалтеры, переходящие на фриланс, строят планы на будущее и часто стремятся объять необъятное. Но желание всегда быть на высоте скоро может смениться безуспешными попытками отличить день от ночи, а будни от выходных. Чтобы не просто выжить на фрилансе, но и не растерять продуктивность, нужно защищать личные границы и никому не позволять их переступать.