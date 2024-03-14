Минфин хочет в 100 раз нарастить поступления в бюджет от приватизации

Глава Минфина хочет в этом году получить не меньше 100 млрд рублей от приватизации имущества компаний.

В 2024 году в бюджет от приватизации поступит до 100 млрд рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании коллегии Росимущества.

Поступление дополнительных доходов и средств от приватизации у нас в этом году в бюджете — чуть больше 1 млрд. Мы считаем, что цифра должна быть скорректирована — не менее 100 млрд рублей мы ставим задачу сформировать, — сказал глава Минфина.

В декабре 2023 года Минфин внес в правительственный список 30 компаний с госучастием, которые могут быть приватизированы.

Недавно мы писали, что Росимущество получило 5,7 млрд рублей с продажи имущества коррупционеров.