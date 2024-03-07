Росимущество получило 5,7 млрд рублей с продажи имущества коррупционеров

Бухгалтеры обеспокоены новыми проверками по самозанятым. 🤯«Ночной бухгалтер» №1636

Создание межведомственных комиссий, которые будут выявлять случаи нарушений ТК, само по себе не так обеспокоило бухгалтеров. И сейчас работа по выявлению неоформленных сотрудников или незаконной оптимизации ФОТ идет полным ходом. Напрягает другое - ФНС будет передавать комиссиям сведения о работе компаний и ИП с самозанятыми и критерии там ну очень странные.