Росимущество получило 5,7 млрд рублей с продажи имущества коррупционеров

В 2023 году Росимущество продало земельные участки коррупционеров площадью больше 26,1 га на сумму 2,4 млрд рублей.
Доход с продажи 881 объекта коррупционного имущества составил 3,3 млрд рублей. Об этом сказано в материалах, представленных на заседании общественного совета.
В общей сложности с продажи ведомство получило 5,7 млрд рублей. Еще 4 млрд рублей принесли объекты казны, которые сдавали в аренду.
В состав Росимущества за 2023 год вошло 4,518 тыс. земельных участков общей площадью 108,2 тыс. га. Их стоимость составляет 13 млрд рублей.
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