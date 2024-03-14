Если налоговый агент не удержал НДФЛ, придется платить его по уведомлению из ИФНС

В общем случае НДФЛ удерживают налоговые агенты. Если не удержали, придется платить его самостоятельно.

Человеку прислали налоговое уведомление на уплату НДФЛ до 1 декабря. На каком основании? — интересуется гражданин. Разъяснение дала ФНС в письме от 15.12.2023 № БС-19-11/387@.

Дело в том, что организация сдала в ИФНС сведения о том, что был выплачен доход физлицу, с которого не удержан налог. Если человек не согласен с этой информацией, надо разбираться с налоговым агентом.

При таких обстоятельствах уплата НДФЛ должна быть не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим годом. И на основании налогового уведомления, которое присылает ИФНС.