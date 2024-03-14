Капвложения для улучшения НМА подпадают под ФСБУ 26/2020

Вот эти условия:

определена сумма понесенных затрат или приравненная к ней величина.

понесенные затраты обеспечат получение в будущем экономических выгод организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

При этом неважно, когда были капвложения – при покупке и создании объектов нематериальных активов или при последующем их улучшении.

Об этом сообщает Минфин в письме от 01.02.2024 № 07-01-09/7805.

Какие активы включают в состав НМА по ФСБУ 14/2022, смотрите тут.

Подробно о том, как работать с ФСБУ 26/2020 и вести учет капитальных вложений в 1С:Бухгалтерия 8.3, рассказываем на курсе «ФСБУ-2024, что бухгалтеру перестроить в работе: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация».

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