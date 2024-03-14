С 2024 года в 1С по-новому отражают начисления на ЕНС

Отражение операции на ЕНС в программе идет по-новому. Об этом рассказала на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД Надежда Самкова.
Смотрите в таблице, как отражается начисление.
Вид начисления
На основании какого документа сформируется проводка
Дата отражения операций
НДФЛ, удержанный с зарплаты сотрудников
«Списание с расчетного счета», «Выдача наличных»
28-е или 5-е число — в зависимости от даты выплаты
Страховые взносы с зарплаты сотрудников
«Начисление зарплаты»
28-е число месяца, следующего за отчетным
НДС, налог на прибыль, имущественные налоги, торговый сбор
«Начисление налогов на единый налоговый счет»
28-е число или другая дата, установленная НК
Начать дискуссию