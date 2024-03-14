С 2024 года в 1С по-новому отражают начисления на ЕНС

Планирование, бюджетирование, моделирование, прогнозирование. В чем разница?

При составлении планов начинающий предприниматель может столкнуться с четырьмя терминами — «планирование», «бюджетирование», «моделирование» и «прогнозирование». По смыслу они близки, но на практике обозначают совершенно разные вещи. Рассказываем, чем отличаются эти понятия и как запомнить разницу между ними.