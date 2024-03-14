Какие формы документов надо использовать для воинского учета

По запросу, только для специального ВУ

Форма 6. Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе

Приложение 9. Отчет о военнообязанных, принятых на работу или уволенных

Приложение 2. Сведения об изменениях данных по сотруднику

До 1 ноября по запросу

Приложение 6. Отчёт о работниках-мужчинах, которых надо поставить на первоначальный учёт

Приложение 11. Данные о работниках-мужчинах в возрасте 15 и 16 лет

Приложение 10. Сведения о работниках, которые состоят на ВУ и не состоят, но обязаны