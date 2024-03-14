Какие формы документов надо использовать для воинского учета

Какие – рассказала на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»Эдислава Красных — руководитель участка «Зарплата и кадры» в Первой Экспертной Бухгалтерии, главный эксперт по воинскому учету.
Форма
Когда сдавать
Форма 6. Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе
По запросу, только для специального ВУ
Приложение 9. Отчет о военнообязанных, принятых на работу или уволенных
В течение 5 дней
Приложение 2. Сведения об изменениях данных по сотруднику
В течение 5 дней
Приложение 6. Отчёт о работниках-мужчинах, которых надо поставить на первоначальный учёт
До 1 ноября по запросу
Приложение 11. Данные о работниках-мужчинах в возрасте 15 и 16 лет
По запросу
Приложение 10. Сведения о работниках, которые состоят на ВУ и не состоят, но обязаны
В течение 5 дней со дня изменения сведений
В течение 3-х рабочих дней при выявлении не состоящих на ВУ граждан
В течение 2 недель по запросу военкомата
Форма 18. Общие сведения о работодателе и количестве военнообязанных сотрудников
До 31 декабря
Форма 17. План работы по воинскому учету
До 31 декабря
Журнал учета личных карточек по форме 10
По запросу и во время сверки
Журнал проверок порядка ведения воинского учета
По запросу и во время сверки
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