Маркировку импортного алкоголя продлили еще на 2 года

Госдума приняла закон о продлении эксперимента по маркировке ввозимого в Россию алкоголя до 31 мая 2026 года.

Закон предусматривает продление эксперимента по маркировке федеральными специальными марками (ФСМ) ввозимой в РФ алкогольной продукции, помещенной под процедуру таможенного склада, до 31 мая 2026 года.

Эксперимент проводится с 1 июня 2021 года в Москве и Санкт-Петербурге, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской и Смоленской областях, а также в Краснодарском крае и Татарстане.

В мероприятиях было задействовано 16 таможенных складов, 13 складов временного хранения и 97 организаций - импортеров алкогольной продукции.

При этом с начала эксперимента есть тенденция как к увеличению количества участников, так и к расширению территории его проведения.

Вместе с тем сложившаяся геополитическая и экономическая ситуация, а также ряд ограничений, вводимых недружественными странами, несут риск введения такими странами запрета на маркировку ФСМ поставляемой в Российскую Федерацию алкогольной продукции на их территории. В связи с этим представляется целесообразным продлить срок проведения эксперимента до 31 мая 2026 года, что позволит сформировать новые логистические маршруты и создать новые инфраструктурные объекты, а также объективно оценить возможность переноса на территорию Российской Федерации маркировки всей ввозимой в Российскую Федерацию алкогольной продукции», - сообщил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Во втором чтении была принята поправка, касающаяся Донбасса и Новороссии. В отношении юрлица из сферы розничной продажи алкоголя на территориях этих регионов и соискателя лицензии до 1 января 2025 года не применяют основания для отказа в выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.