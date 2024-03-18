Нематериальные активы

ФСБУ по НМА касается каждой организации. Эксперт объяснила, можно ли пересматривать СПИ по нематериальным активам

Бухгалтеры на конференции «Клерка» узнали, что будут считать нематериальными активами, как применять новый ФСБУ 14/2022 НМА и какие особенности нужно учесть в работе с ними.
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ФСБУ по НМА касается каждой организации. Эксперт объяснила, можно ли пересматривать СПИ по нематериальным активам

В ходе IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» руководитель практики МСФО КСК ГРУПП Светлана Крапивенцева ответила на вопрос, можно ли пересматривать срок полезного использования НМА, пересчитать амортизацию, а разницу отнести на нераспределенную прибыль.

Эксперт однозначно заявила, что так делать нельзя. Однако рекомендация Р-155/2023-КпР «Переход на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» (вроде бы) позволяет это сделать.

Ежегодный пересмотр срока полезного использования НМА и корректировка начисляемой в будущих периодах амортизации (как изменение оценочных значений) были обязанностью организаций по ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».

Если организация не выполняла требования ПБУ 14/2007 и игнорировала факты, свидетельствующие о необходимости увеличения срока полезного использования НМА, имеют место бухгалтерские ошибки.

Ошибки нужно обязательно исправлять в порядке, установленном ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

Можно ли оприходовать НМА и признать в рыночной или иной оценке

В связи с переходом — нельзя, а вот в результате инвентаризации — можно.

Выявление актива в результате инвентаризации – следствие ошибки в бухгалтерском учете. Исправить ошибку можно следующими способами:

  • Если ошибка существенная, то ретроспективно (через счет 84 с корректировкой всех показателей, представленных в отчётности) путем восстановления затрат на создание НМА в его первоначальной стоимости и начисления амортизации за все периоды его использования.

  • Если ошибка существенная, но определить ее влияние на прошедшие периоды и соответственно выделить затраты на создание НМА невозможно – путем изменения вступительного сальдо по счетам 84 и 04 на справедливую стоимость выявленного актива.

  • Если ошибка несущественная, то через счет 91 с использованием реальной (при наличии такой возможности) или справедливой (рыночной) стоимости выявленного актива.

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