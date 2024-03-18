ФСБУ по НМА касается каждой организации. Эксперт объяснила, можно ли пересматривать СПИ по нематериальным активам

Бухгалтеры на конференции «Клерка» узнали, что будут считать нематериальными активами, как применять новый ФСБУ 14/2022 НМА и какие особенности нужно учесть в работе с ними.

В ходе IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» руководитель практики МСФО КСК ГРУПП Светлана Крапивенцева ответила на вопрос, можно ли пересматривать срок полезного использования НМА, пересчитать амортизацию, а разницу отнести на нераспределенную прибыль.

Эксперт однозначно заявила, что так делать нельзя. Однако рекомендация Р-155/2023-КпР «Переход на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» (вроде бы) позволяет это сделать.

Ежегодный пересмотр срока полезного использования НМА и корректировка начисляемой в будущих периодах амортизации (как изменение оценочных значений) были обязанностью организаций по ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».

Если организация не выполняла требования ПБУ 14/2007 и игнорировала факты, свидетельствующие о необходимости увеличения срока полезного использования НМА, имеют место бухгалтерские ошибки.

Ошибки нужно обязательно исправлять в порядке, установленном ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

Можно ли оприходовать НМА и признать в рыночной или иной оценке

В связи с переходом — нельзя, а вот в результате инвентаризации — можно.

Выявление актива в результате инвентаризации – следствие ошибки в бухгалтерском учете. Исправить ошибку можно следующими способами: