ФСБУ по НМА касается каждой организации. Эксперт объяснила, можно ли пересматривать СПИ по нематериальным активам

В ходе IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» руководитель практики МСФО КСК ГРУПП Светлана Крапивенцева ответила на вопрос, можно ли пересматривать срок полезного использования НМА, пересчитать амортизацию, а разницу отнести на нераспределенную прибыль.
Эксперт однозначно заявила, что так делать нельзя. Однако рекомендация Р-155/2023-КпР «Переход на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» (вроде бы) позволяет это сделать.
Ежегодный пересмотр срока полезного использования НМА и корректировка начисляемой в будущих периодах амортизации (как изменение оценочных значений) были обязанностью организаций по ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».
Если организация не выполняла требования ПБУ 14/2007 и игнорировала факты, свидетельствующие о необходимости увеличения срока полезного использования НМА, имеют место бухгалтерские ошибки.
Ошибки нужно обязательно исправлять в порядке, установленном ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».
Можно ли оприходовать НМА и признать в рыночной или иной оценке
В связи с переходом — нельзя, а вот в результате инвентаризации — можно.
Выявление актива в результате инвентаризации – следствие ошибки в бухгалтерском учете. Исправить ошибку можно следующими способами:
Если ошибка существенная, то ретроспективно (через счет 84 с корректировкой всех показателей, представленных в отчётности) путем восстановления затрат на создание НМА в его первоначальной стоимости и начисления амортизации за все периоды его использования.
Если ошибка существенная, но определить ее влияние на прошедшие периоды и соответственно выделить затраты на создание НМА невозможно – путем изменения вступительного сальдо по счетам 84 и 04 на справедливую стоимость выявленного актива.
Если ошибка несущественная, то через счет 91 с использованием реальной (при наличии такой возможности) или справедливой (рыночной) стоимости выявленного актива.
Начать дискуссию