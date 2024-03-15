Челябинский электрометаллургический комбинат стал собственностью государства

ЧЭМК обвиняют в продаже продукции недружественным странам по низким ценам, а Генпрокуратура считает незаконной приватизацию комбината, которая была в 1990-х.

Теперь 100% уставного капитала АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) принадлежит государству в лице Росимущества. Об этом сказано в выписке из ЕГРЮЛ.

Генеральным директором предприятия остался Павел Ходоровский, который работает с 2001 года.

26 февраля Арбитражный суд Свердловской области по требованию Генеральной прокуратуры конфисковал 3 предприятия ЧЭМК по причине незаконной приватизации в 1990-е.

Следствие считает, что активы компании выводили за рубеж, чтобы нанести ущерб национальным интересам, обороне и безопасности страны. Также комбинат обвиняют в том, что он продает продукцию недружественным государствам по заниженными ценам.

Экс-владельцы ЧЭМК Юрий и Людмила Антиповы подали апелляционную жалобу, которую рассмотрят 27 марта 2024 года. ТакжеГенпрокуратура обвиняет бизнесменов в неосновательном обогащении на сумму свыше 25,8 млрд рублей.