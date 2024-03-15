МТС-банк планирует выйти на Мосбиржу

Акционеры МТС-банка решили обратиться к Московской бирже с заявлением о листинге акций. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Совет директоров банка решил провести допэмиссию по открытой подписке. Выпустят 7,19 млн акций — или 19% от увеличенного уставного капитала — номинальной стоимостью 3,6 млрд рублей.

Из отчетности МТС-банка по МСФО следует, что на начало 2024 года капитал банка составил 71,3 млрд рублей, консолидированная чистая прибыль за 2023 год выросла до 12,5 млрд рублей.

В феврале 2023 года банк попал в санкционный SDN-лист.