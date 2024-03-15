Варианты амнистии по дроблению от Путина: мнение эксперта

Внимание ФНС к дроблению растет, но бизнес ждет амнистию.

Недавно Президент заявил, что для бизнеса, который увлекается дроблением, будет амнистия.

Эксперт по налогам Владислав Каминский, выступая на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» высказал свои предположения по поводу будущей амнистии.

Могут быть такие изменения:

Расширение лимитов по упрощенке.

Некий переходный режим.

Каминский так сформулировал принцип амнистии: «Сегодня вы станьте честными, а прежние огрехи мы вам простим».

Эксперт выразил опасения из-за того, что сама тема дробления звучит на высшем уровне, а значит все нижестоящие ведомства, в том числе ФНС будут рапортовать об исполнении получения президента.

А чтобы кого-то амнистировать, надо сначала выявить дробление. То есть налоговики активизирую работу по выявлению дробленщиков.

Поэтому стоит ожидать еще больше проверок и предпроверочных анализов по дроблению, констатировал эксперт.

Спикер озвучил основные признаки дробления, на которые обращают внимание налоговики: