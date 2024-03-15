У сотрудников на 0,1 ставке предпраздничный день сокращается до нуля

Даже если рабочий день сотрудника длится 48 минут (0,1 ставка), то он все равно должен быть сокращенным перед праздником.

Причем сокращение у всех – на 1 час. В том числе у тех, кто работает на неполную ставку.

Если рабочий день сотрудника длится 48 минут, он вообще не должен приходить на работу в предпраздничный день.

При этом 12 минут, на которые мог бы еще сократиться его день, будь он у него длиннее, на другой день (до или после праздника) не переносятся.

То есть все коллеги будут работать в предпраздничный день на 1 час меньше, а этот сотрудник — на 48 минут меньше.

Такое разъяснение дает Роструд.