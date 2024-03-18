Уведомление по ЕНП

Как разобраться в кодах периода для ЕНП-уведомления на НДФЛ

С 2024 года на НДФЛ надо сдавать два уведомления в месяц. Если в 2023 году было 13 кодов периода для таких уведомлений, то в 2024 год их 24.
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Срок сдачи уведомлений такой:

  • за период с 1 по 22 число — не позднее 25 числа текущего месяца;

  • за период с 23 по последнее число месяца — не позднее 3 числа следующего месяца;

  • за период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня в году.

Код периода в уведомлении состоит из двух частей.

Первая часть до знака – это код налогового периода, а именно:

  • 21 – для 1 квартала;

  • 31 – для полугодия;

  • 33 – для 9 месяцев;

  • 34 – для года.

Вторая часть – это:

  • код 01, 02, 03 — для периода, который длится с 1 по 22 число первого, второго и третьего месяца квартала;

  • код 11, 12, 13 — для периода с 23 числа по последнее число первого, второго и третьего месяца квартала.

Например, период с 01.03 по 22.03 – это 1 квартал. Значит, первая часть кода – 21. Это период с 1 по 22 число третьего месяца, значит вторая часть кода – 03. Код будет 21/03.

Разъяснение дает региональное УФНС.

Таблицу с кодами на весь год смотрите здесь.

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