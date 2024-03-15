Минэкономразвития продлит срок исключения из реестра иностранных юрлиц при переезде в «русские офшоры»

Компаниям, которые переходят из иностранной юрисдикции и регистрируются в специальных административных районах (САР), продлят срок исключения из инреестра.

Первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов рассказал, что Минэкономразвития продлит срок исключения из иностранного реестра российских компаний, «переехавших» в специальные административные районы. Это «русские офшоры» на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининграде.

Сейчас международным компаниям необоснованно отказывают в исключении из иностранного реестра в недружественных государствах. Также просьбы компаний могут остаться без ответа.

Чтобы это изменить, Минэкономразвития представило правительству проект постановления о продлении срока исключения из реестра иностранных ЮЛ.

Были приняты изменения, которые позволили продлить срок выхода иностранных инвесторов компании при переезде в САР. Решение о продлении до одного года установленного законом срока — а это два года — может принять правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Российской Федерации, — сказал «Известиям» Илья Торосов.

Сейчас в САР зарегистрировано уже 377 действующих компаний.