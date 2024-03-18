При расчете амортизации ОС в стоимость включают капвложения

Об этом напоминает Минфин в письме от 21.02.2024 № 07-01-09/15186.
При этом первоначальная стоимость ОС увеличивается на сумму капвложений, связанных с улучшением или восстановлением этого объекта, в момент прекращения признания таких капвложений.
Это дает основание начислять амортизацию объекта в части капвложений с момента включения их суммы в первоначальную стоимость объекта ОС.
Подробно о том, как работать с ФСБУ 6/2020, применять амортизацию и вести учет основных средств в 1С: Бухгалтерия 8.3, рассказываем на курсе «ФСБУ-2024, что бухгалтеру перестроить в работе: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация».
Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Вы можете купить курс по специальной цене за 6600 рублей вместо 20 900 рублей. Старт нового потока — 15 марта. Присоединяйтесь!
Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите удостоверение на 144 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
До 17 марта на все курсы повышения квалификации действует весенняя скидка! Посмотреть каталог.
Начать дискуссию