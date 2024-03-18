При расчете амортизации ОС в стоимость включают капвложения

По нормам ФСБУ 6/2020 начисление амортизации объекта основных средств начинается с даты его признания в бухучете.

Об этом напоминает Минфин в письме от 21.02.2024 № 07-01-09/15186.

При этом первоначальная стоимость ОС увеличивается на сумму капвложений, связанных с улучшением или восстановлением этого объекта, в момент прекращения признания таких капвложений.

Это дает основание начислять амортизацию объекта в части капвложений с момента включения их суммы в первоначальную стоимость объекта ОС.