Амортизация основных средств

При расчете амортизации ОС в стоимость включают капвложения

По нормам ФСБУ 6/2020 начисление амортизации объекта основных средств начинается с даты его признания в бухучете.
52 24

Об этом напоминает Минфин в письме от 21.02.2024 № 07-01-09/15186.

При этом первоначальная стоимость ОС увеличивается на сумму капвложений, связанных с улучшением или восстановлением этого объекта, в момент прекращения признания таких капвложений.

Это дает основание начислять амортизацию объекта в части капвложений с момента включения их суммы в первоначальную стоимость объекта ОС.

Подробно о том, как работать с ФСБУ 6/2020, применять амортизацию и вести учет основных средств в 1С: Бухгалтерия 8.3, рассказываем на курсе «ФСБУ-2024, что бухгалтеру перестроить в работе: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация».

Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Вы можете купить курс по специальной цене за 6600 рублей вместо 20 900 рублей. Старт нового потока — 15 марта. Присоединяйтесь!

Купить курс

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите удостоверение на 144 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

До 17 марта на все курсы повышения квалификации действует весенняя скидка! Посмотреть каталог.

Начать дискуссию

Дробление бизнеса

Варианты амнистии по дроблению от Путина: мнение эксперта

Внимание ФНС к дроблению растет, но бизнес ждет амнистию.

1
409

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Пенсии

Прадедушки и прабабушки теперь могут рассчитывать на повышенную выплату к страховой пенсии

Установлена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и по инвалидности прадедушкам и прабабушкам, которые являются опекунами или попечителями правнуков.

26
Бухгалтерские программы

В реестре отечественного ПО теперь будут системы для автоматизации бизнес-процессов

Разработчики компьютерных программ для бизнеса смогут внести свои продукты в реестр российского ПО. Это позволит им получать льготные кредиты, гранты и участвовать в госзакупках.

170

Календарь вебинаров

19
Лучшие спикеры, новый каждый день
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Мозгонапрягатель для двух полушарий. Пятница, коллеги!

Первое задание разминочное, второе — со звездочкой. Поехали!

🧠Мозгонапрягатель для двух полушарий. Пятница, коллеги!
18
Отпуска

7% сотрудников не были в отпуске больше двух лет

Бухгалтеры переживают по поводу ухода в отпуск: они чувствуют себя виноватыми перед руководителями, коллегами и клиентами за то, что решили взять перерыв в работе.

2
65
АКГ «Созидание и Развитие»
Налоговый учет

Можно ли снизить цену договора задним числом

Если поставщик и покупатель заинтересованы друг в друге и не являются взаимозависимыми, то никто не может, во-первых, запретить им снижать цену договора и задним числом, во-вторых, голословно заявлять о том, что цена эта — нерыночная. 

Можно ли снизить цену договора задним числом
25

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

ТОП-15 курсов по 1С-администрированию в 2024 году 

В этой статье рассмотрим курсы по 1С-администрированию для тех, кто хочет найти себя в сфере программирования на базе русской платформы для проектирования.

ТОП-15 курсов по 1С-администрированию в 2024 году 
22
Артем Денисов
Товарные знаки

Спор о нарушении исключительного права на товарный знак. Судебная практика

Судебное дело, нарушении исключительного права на товарный знак. Наши доводы и решение суда.

23
Амортизация основных средств

При расчете амортизации ОС в стоимость включают капвложения

По нормам ФСБУ 6/2020 начисление амортизации объекта основных средств начинается с даты его признания в бухучете.

52
Уведомление по ЕНП

Как разобраться в кодах периода для ЕНП-уведомления на НДФЛ

С 2024 года на НДФЛ надо сдавать два уведомления в месяц. Если в 2023 году было 13 кодов периода для таких уведомлений, то в 2024 год их 24.

74
Такском
Взносы на травматизм

Взносы на травматизм в 2024 году: как платить, отчетность

Рассказываем о порядке и особенностях исчисления страховых взносов на травматизм, как платить и отчитываться в 2024 году.

Взносы на травматизм в 2024 году: как платить, отчетность
111
Евгений Рябов
Инвестиции

Как провести M&A (слияние/поглощение компаний) в российской юрисдикции. Способы оформления, особенности и этапы сделки. Подробный разбор от корпоративного юриста

В этой статье мы структурировано и подробно разберём способы проведения M&A (слияний и поглощений компании) в российской юрисдикции. Обозначим особенности каждой схемы и порядка её оформления. Постарались подать материал максимально понятно, рекомендуем для всех, не только для юристов.

41

Разборы законов

1 205
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Маркетплейсы

Ozon установит сервисный сбор для владельцев ПВЗ + комментарий самой компании

Маркетплейс Ozon будет брать дополнительные средства с партнеров, которые владеют пунктами выдачи заказов.

72
Красный уголок бухгалтера

Можно ли работать как ИП и быть при этом самозанятым?

Контрагент одновременно и ИП и самозанятый, первый раз ему оплатили как поставщику, второй раз он предоставил чек как самозанятый. Правомерно ли это, и какие могут быть последствия у нас?

8
39
Елена Балаклицкая
Бухгалтеры

Московская конференция, грузинский ресторан и море впечатлений

Вчера прошла четвертая всероссийская конференция «Клерка» в Москве. Само по себе событие. Мы с коллегами решили отметить окончание мероприятие в уютном ресторане, а самые стойкие продолжили гулять по ночной Москве.

Московская конференция, грузинский ресторан и море впечатлений
1
48
Трудовые отношения

Правительство оплатит переезд работников из приоритетных отраслей экономики

Чтобы преодолеть дефицит кадров, Минтруд будет компенсировать затраты работодателей, которые оплачивают переезд сотрудников из других регионов до места работы. Выплаты составят около 300 000 рублей на каждого привлеченного работника.

57
Иван Шестак
Маркетинг

Коротко о том, как определить целевую аудиторию? 5 этапов

Для успеха в любом секторе бизнесе необходимо знать свою целевую аудиторию (ЦА). Понимание своего клиента помогает в анализе рынка, бюджетировании и стратегическом планировании. Чтобы определить ЦА и её потребности, нужно пройти несколько этапов.

Коротко о том, как определить целевую аудиторию? 5 этапов
25
Александр Андрианов
Бухгалтерский учет

Учет гарантийных обязательств и сумм получаемых возмещений. Бухгалтерский учет, налог на прибыль, НДС

Как отражаются операции, связанные с принятием организацией гарантийного обязательства, а также с получением возмещения от завода-изготовителя в бухгалтерском и налоговом учете?

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
36

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Санкции 2022-2024

Власти обсуждают, сколько заплатит бизнес за нарушение контрсанкций

Минфин пока что не может определиться, как именно наказывать бизнес, который не соблюдает контрсанкционные указы президента.

50

Интересные материалы

Наталия Лукина
Самозанятые

В комиссии по самозанятым входят представители прокуратуры и МВД. Эксперт оценила риски компаний

С 1 марта власти формируют межведомственные комиссии из представителей ФНС, СФР, прокуратуры, МВД, Роструда и профсоюзов. Комиссии создаются для борьбы с теневой занятостью, но под проверки, исходя из критериев, легко попасть и «белому» бизнесу. Эксперт, аттестованный аудитор Людмила Ганичева отвечает на самые частые вопросы бухгалтеров.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
118