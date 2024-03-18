Как исправить ошибку в первичке по правилам нового ФСБУ

Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Разберитесь с экспертом, как исправить ошибки в бухгалтерском и налоговом учете.

Ошибки в бухгалтерском и налоговом учете присутствуют почти всегда. Они могут быть вызваны разными причинами. И тут необходимо разобраться с тем, является ли это ошибкой и надо это исправлять или нет. А если надо, то когда и как.

В новом ФСБУ 27/2021 установлены требования к документам бухучета, которые позволяют вести первичку в бумажном или электронном виде.

Правки в бумажных документах

Ошибки в бумажных документах исправляют, как и раньше. Неверный текст или сумму зачеркивают одной чертой и сверху нужно написать верные данные. Пользоваться ластиком или корректором в таких случаях нельзя. Затем на документе пишут «Исправлено», ставят дату корректировки и подписи ответственных лиц с указанием ФИО и должностей.

Исправления в электронных документах

В электронных документах вместо исправлений составляют новый файл, в котором нужно указать, что он был создан вместо первоначального. Также важно проставить дату исправления и заверить первичку электронными подписями ответственных лиц с расшифровкой должностей. Важно сохранить файлы таким образом, чтобы просмотр нового документа открывался вместе с первоначальным.

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