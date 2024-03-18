Опрос: большинство не знает, как открыть семейный бизнес

Результаты опроса ТПП о семейном бизнесе распределились так:
10% — у
меня уже есть семейное предприятие.
40% — д
а, но не знаю, с чего начать. Нет опыта и знаний.
2% — д
а, но нет времени.
5% — х
отел бы, но не вижу поддержки в семье.
5% — п
ланирую сначала найти бизнес-партнера.
2% — б
ыли вынуждены закрыться, но планируем начать снова.
9% — з
акрыли, больше не планируем.
10% — п
редпочитаю работать по найму.
14% — н
е хватает денег.
3% — н
ет, это удел молодых.
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