Ведение бизнеса

Опрос: большинство не знает, как открыть семейный бизнес

Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) провела опрос, хотели бы вы открыть семейное дело.

Результаты опроса ТПП о семейном бизнесе распределились так:

  • 10% — у

    меня уже есть семейное предприятие.

  • 40% — д

    а, но не знаю, с чего начать. Нет опыта и знаний.

  • 2% — д

    а, но нет времени.

  • 5% — х

    отел бы, но не вижу поддержки в семье.

  • 5% — п

    ланирую сначала найти бизнес-партнера.

  • 2% — б

    ыли вынуждены закрыться, но планируем начать снова.

  • 9% — з

    акрыли, больше не планируем.

  • 10% — п

    редпочитаю работать по найму.

  • 14% — н

    е хватает денег.

  • 3% — н

    ет, это удел молодых.

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