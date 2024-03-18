Ежегодно молодых бизнесменов становится на 20% больше

Об этом сообщил директор департамента развития предпринимательства ТПП РФ Денис Дыбов. По его словам необходимо продолжать работу по стимулированию молодежи заниматься бизнесом.

Он напомнил, что группой депутатов Госдумы разработан и направлен для заключения в правительство РФ законопроект, закрепляющий в законодательстве понятие «молодежное предпринимательство». Он устанавливает единые стандарты господдержки на федеральном и региональном уровнях.

Следует также отметить, что в течение последних лет количество молодых бизнесменов растет в среднем на 20% ежегодно. При этом число индивидуальных предпринимателей в возрасте до 25 лет выросло более чем в 1,5 раза за четыре года, а их доля на 1 января 2024 года составляет 6% от общего количества индивидуальных предпринимателей. Если в 2019 году их насчитывалось 148 тысяч человек, то по итогам 2023 года – 243,5 тысяч человек. При этом за прошлый год число таких ИП увеличилось на 41,5 тысяч, – отметил Дыбов.

Уточнение понятийного аппарата базового закона по молодежной политике, а главное, закрепление единых стандартов как самой государственной поддержки, так и деятельности объектов ее инфраструктуры «создает равные условия и возможности роста для молодых предпринимателей независимо от региона присутствия».

Благодаря выстроенной системе мы уже видим бурное развитие молодежного, в том числе инновационного предпринимательства. А оно, в свою очередь, сможет стать основой для развития высокотехнологичных секторов экономики, направленных на достижение технологического суверенитета страны, – добавил эксперт.

Недавно мы писали, что молодой специалист будет иметь право на льготы и при наличии опыта работы. Об этом здесь.