Молодым специалистам дадут льготы, несмотря на наличие опыта работы

По законопроекту молодым специалистом будет считаться человек, который впервые трудоустраивается на работу по специальности независимо от полученного ранее трудового опыта.

Будет введена еще одна категория — молодые работники.

Председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев отметил:

Для человека в возрасте 20–22 лет, когда он только выпускается из вуза, важно найти хорошую работу, где можно себя реализовать. А если в такой компании или в регионе еще есть меры поддержки молодого специалиста по жилью, по дополнительному обучению, то это конкурентные преимущества, которые привлекают таланты, — сказал он.

При этом в действующем законодательстве есть противоречия, из‑за которых ребята, подрабатывающие не по специальности во время учебы, не могут рассчитывать на льготы.

Проект должен устранить эту несправедливость.