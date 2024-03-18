Роскомнадзор перестал вносить сайты в реестр для их блокировки

Есть вероятность, что блокировки теперь происходят напрямую через оборудование на сетях связи. Раньше РКН каждый день добавлял около 800 ссылок на подозрительные ресурсы.

Информация в выгрузке реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора не обновляется 10 дней. Выгрузка нужно для того, чтобы операторы связи получали информацию о том, какие ресурсы нужно заблокировать.

Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их «зеркала», как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически. Процедура не менялась за последнее время, — объяснили в пресс-службе «Яндекса».

За последние 6 месяцев Роскомнадзор каждый день добавлял в реестр в среднем по 800 ресурсов для блокировки, а сейчас — ни одного. Последние записи датированы 4 марта. Это заметил «Коммерсант».

Собеседники издания сообщили, что заблокировать сайт можно либо через внесение его в единый реестр, либо с помощью оборудования ТСПУ.

Важное отличие реестровых блокировок в их публичности: можно узнать кто, когда и иногда по каким мотивам принял решение о блокировке. И ее возможно оспорить в суде по существу. С ТСПУ даже сами операторы связи не знают деталей, — сказала адвокат «ДБА и партнеры» Екатерина Абашина.

Не исключено, что ведомство блокирует запрещенные ресурсы напрямую, через ТСПУ. Из-за этого могут возникнуть проблемы у легитимных сайтов, которые заблокируют из-за взлома или заражения вирусами.