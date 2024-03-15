«Здрасьте, приехали!» — налоговики заблокировали счета фирмы Гарика Харламова

Счета компании комика Гарика Харламова под названием «Здрасьте, приехали!» заблокированы по требованию ФНС. Предприятие не сдавало налоговую декларацию.
Бизнес юмориста с мая 2022 года занимается доставкой еды и напитков. Руководит компанией сводная сестра Харламова — Алина Малания.
Как пишет телеграм-канал Shot, ФНС «упорно трясла бухгалтерскую отчетность с компании за 2023 год». Однако предприниматели не предоставили никаких документов. Из-за отсутствия налоговой декларации инспекторы приняли решение заблокировать счета.
Помимо сервиса по доставке еды, у Гарика Харламова есть еще сеть, где торгуют хот-догами.
Комментарии3
и? в чём новость?
здесь нужно писать не об учредители, потому что Харламов не готовит отчётность, а озвучивать фио гл.буха и ген.дира, чтобы не нарваться на них при приёме на работу.
именно эти люди ответственны за ситуацию.
Так срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2023 год еще не наступил
И ссылка на какую-то телеграм-канаву. Клерк, а может вы поменяли работника, который у вас отвечает за ленту "новостей", что бы это не значило....
Или новость шлак, или превращают в рекламу чего-то, как историю одной барышни, которая решила продать подписку. Полстрочки про нее, остальное про себя офигенных.
Что-то уже даже читать стремно.