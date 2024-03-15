«Здрасьте, приехали!» — налоговики заблокировали счета фирмы Гарика Харламова

7 бухгалтерских ошибок при работе на маркетплейсах, которые дорого обходятся

Кто бы мог подумать, что агентская торговля может вызывать столько вопросов и иметь столько нюансов, как при работе на маркетплейсах. А если это учет на нескольких площадках, да еще и в период высоких продаж, то ошибки неизбежны.